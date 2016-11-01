Уважаемый читатель, мы очень старались выпустить весенний журнал в печать, но к сожалению наступивший кризис не позволил нам этого сделать. Мы очень признательны нашим рекламодателям которые не отвернулись от нас в это сложное время и надеемся что следующий, летний выпуск журнала, порадует вас своими интересными статьями и занятными иллюстрациями. Весна — время перемен и мы желаем что бы эти перемены у были вас исключительно позитивными!
С уважением, Никита Васильев
Содержание весеннего номера —
Журнал начал выходить в 2002 году под названием "В яблочко!" В 2004 году издание зарегистрировано Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным управлением как средство массовой информации под названием "Гатчинский журнал".
Тираж – 2000 экземпляров.
Периодичность выхода издания — 1 раз в квартал (март, июль, октябрь, декабрь).
Сфера распространения – киоски Невоблпечати и почтовые отделения г. Гатчины и района, а также среди рекламодателей и частных распространителей.
Издание имеет информационно-развлекательный характер. В нем публикуются материалы по истории Гатчины и района, познавательная информация, зарисовки об интересных людях, тесты, сканворды, объявления клуба знакомств, юридические консультации.
Для подавляющего большинства молодых семей жилье на сегодняшний день является одним из самых важных вопросов. Далеко не многие родители могут помочь своим детям с покупкой квартиры, а тем более дома, сделать им на свадьбу такой подарок, как собственное жилье.
О том, какие возможности для этого существуют, мы спросили известного гатчинского адвоката, члена областной коллегии адвокатов Илсояр Сафиновну МАЛЫШЕВУ.
В 2016 году молодые семьи столкнутся с этой проблемой и вынуждены будут обращаться за помощью к программе доступного жилья для молодых семей, чтобы иметь возможность обзавестись собственной крышей над головой.
Тем, кто рассчитывает на помощь данной программы, предлагаю ознакомиться с полезной информацией, которую должны знать все те, кто намерен участвовать в программе доступного жилья для молодой семьи.
Социальная государственная программа «Доступное жилье для молодой семьи» рассчитана на период 2016 2020 гг. и нацелена, главным образом, на значительное улучшение жилищных условий для вновь созданных молодых семей, укрепление их финансовых позиций.
Этот социальный проект успешно действует с 2011го и должен был закончиться в 2015 году. Однако рассматривается возможность продления этой программы до 2020 года.
Так что же ждет молодую российскую семью с 2016 года, на какую помощь можно рассчитывать? Читать далее 2016 – Год семьи. Молодые семьи - доступное жилье.
К 220-летию со дня основания города
Указом императора Павла I, 11 ноября 1796 года наш Гатчинская придворная мыза получила статус города. Это произошло через пять дней после восшествия государя на российский престол. По сложившейся традиции, в течение уже многих лет Гатчина ежегодно отмечает свой день рождения — День города. В связи с этим хочется вспомнить, как проходила подготовка к проведению первого «круглого» юбилея города в 1896 году и как отмечались сами торжества. Именно тогда, были сделаны первые шаги по изучению и сохранению памятников местной старины, пропаганды исторического наследия императорской резиденции. Созданная к юбилейной дате специальная комиссия, провела значительную работу по увековечиванию имени основателя города. В 1896 году Большой проспект стал называться проспектом императора Павла I. Жаль, что его имя до сих пор не возвращено главной парадной магистрали Гатчины. Читать далее Как отмечался первый юбилей Гатчины
Фазанник Орлова в Гатчине
В Гатчине, на берегу реки Колпанки, протекающей через местные парки, у границы парков «Сильвия» и «Зверинец», сохранился бывший хозяйственный комплекс Скотного двора (Дворцовая ферма). На его территории, огороженной металлическим забором, расположены каменные павильоны «Ферма», «Колодец», «Ледник», «Каменный телятник», деревянный дом для служащих и деревянные постройки хозяйственного назначения. Читать далее Фазанник Орлова в Гатчине
Владимира Павловича уже нет, а его воспоминания остались. Эти заметки передала редакции его дочь Нина Владимировна.
Наша молодость выпала на 20-30 годы, а затем настала Великая Отечественная война. Игры нашей молодости были забыты: крокет, лапта, попа-загоняла, казаки-разбойники, сердце. Хочу рассказать об этих играх. Читать далее Игры нашей молодости
Всех Гатчинских дам от всей души поздравляю с прекрасным праздником 8 марта! Здоровья Вам, благополучия в семье и на работе и, конечно же, любви. Любите и будьте любимыми!
С уважением, Сергей Пузатых — Елецкий
И всё ж она на свете есть, и случаев таких не счесть
Рассказ
О чём это я? Ну конечно о ней, взаимной и безответной, всепоглощающей, сводящей с ума, страдальческой и тем прекрасной, окрыляющей и вдохновляющей, о вечной Любви. В пору своей юности, вдохновлённый поэзией любимых поэтов Есенина и Рубцова, я писал лирические стихи о природе, временах года, первых чувствах влюблённости. Уезжая из родного города детства и юности Ельца учиться в тогдашний Ленинград в институт, прощаясь с девушкой, с которой дружил, написал стихотворение. Читать далее И всё ж она на свете есть, и случаев таких не счесть
Дорогие друзья, здравствуйте!
У нас в «Центре здоровья и красоты» образовались два клуба.
В центр приходят по разным причинам, а решаем вместе одну задачу: «Как легко, просто, интересно жить и радоваться жизни». Работа на земле и здоровый образ жизни переплетаются, дополняют друг друга. Положительные эмоции, умеренные нагрузки, радость от полученных результатов – в итоге – выращенные экологически чистые овощи, фрукты и ягоды. Правильно организованный труд на садовом участке с минимальной затратой физического труда привлекает и объединяет разные поколения. В итоге – крепкая здоровая семья. Это ли не прекрасно? Здоровая семья – здоровая нация.
Встречи огородниковлюбителей проходят очень интересно и познавательно. Четыре часа пролетают незаметно, оставляя отличные эмоции и огромное желание общаться дальше. Я только приветствую этот порыв. Тема очередной встречи: «Подготовка к дачному сезону. Секреты выращивания некоторых овощных культур. Вредители? А надо ли бороться?».
Адрес: ул. Чехова, 1, оф.37.
О времени проведения уточняйте по телефону: 8(952)2658464.
Мы будем рады видеть и «новеньких», и «стареньких» членов нашего клуба.
1. Дом оленей и лыжников
Именно здесь, в Лапландии, находится резиденция финского Санты (его местное имя — Йоулупукки), возле которой можно кататься на северных оленях, а внутри – получать подарки из рук волшебного толстяка. Деревня сверкает огнями, бренчат колокольчики, из труб валит уютный дымок. Санта лично общается с каждым ребенком (или взрослым!), посмеивается в густую бороду и дарит пухлый мешок с сюрпризами.
Неподалеку от резиденции находится Санта-Парк с аттракционами и кучей магазинов, а чуть севернее — ферма Sirmakko – настоящий олений дом, где можно легко подружиться со взрослыми животными и покормить мхом-ягелем малышей. Не упустите из виду и горнолыжный центр «Оунасварра», склоны которого рассчитаны и на новичков, и на профессиональных лыжников.
2. Полуголые Санты и пальмы с конфетами
Читать далее Куда и зачем поехать перед Рождеством?
Зарождение новой жизни – это всегда чудо. Но права матери и ребенка – дела земные. О чем надо знать, уходя в декретный отпуск?
Об этом расскажет известный гатчинский адвокат, член Ленинградской областной коллегии адвокатов Илсояр Сафиновна Малышева (ведет прием по адресу: ул. Соборная, д. 10А, т. 924-25)
В России права матери прописаны во многих законах. Уход в декретный отпуск регулируется статьей 255 ТК РФ. В Трудовом Кодексе РФ определены взаимоотношения работника-женщины и работодателя, прописаны её права во время беременности и родов.
Читать далее За 70 дней до родов
20 марта 2016 года на 94 году ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Симанёнок Владимир Павлович
Симанёнок Владимир Павлович – родился 22 апреля 1922 года в городе Гатчина. Владимир Павлович был человеком удивительной судьбы, в армию ушёл добровольцем, войну прошёл простым солдатом-радистом, принимал участие в освобождении Ленинградской и Псковской областей, Эстонии, во взятии Выборга, в составе 538-го стрелкового полка освобождал родную Гатчину. После войны вернулся в родной город, работал на железной дороге, 44 года возглавлял штаб гражданской обороны Гатчинского железнодорожного узла.
Владимир Павлович награжден Орденом Отечественной войны II-ой степени, орденом «Красной звезды», медалями «Ветеран труда», «Участник оборонительных работ 1941 года», «За Оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Владимира Павловича всегда отличала активная жизненная позиция, много сил он отдал работе с молодежью. В поселке Хвойный в средней школе № 275 им был создан Музей боевой Славы 51 отдельной Красносельской Краснознаменной Ордена Суворова Пушечно-артиллерийской бригады.
До последнего дня Владимир Павлович живо интересовался жизнью города, душой болел за его будущее, активно сотрудничал с учреждениями культуры и средствами массовой информации, сам писал мемуары и воспоминания о войне, о жизни в довоенной Гатчине.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Павловича. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
Администрация района, соратники КПРФ