«Гатчинский журнал»

Для подавляющего большинства молодых семей жилье на сегодняшний день является одним из самых важных вопросов. Далеко не многие родители могут помочь своим детям с покупкой квартиры, а тем более дома, сделать им на свадьбу такой подарок, как собственное жилье.

О том, какие возможности для этого существуют, мы спросили известного гатчинского адвоката, члена областной коллегии адвокатов Илсояр Сафиновну МАЛЫШЕВУ.

­ В 2016 году молодые семьи столкнутся с этой проблемой и вынуждены будут обращаться за помощью к программе доступного жилья для молодых семей, чтобы иметь возможность обзавестись собственной крышей над головой.

Тем, кто рассчитывает на помощь данной программы, предлагаю ознакомиться с полезной информацией, которую должны знать все те, кто намерен участвовать в программе доступного жилья для молодой семьи.

Социальная государственная программа ­ «Доступное жилье для молодой семьи» рассчитана на период 2016 ­ 2020 гг. и нацелена, главным образом, на значительное улучшение жилищных условий для вновь созданных молодых семей, укрепление их финансовых позиций.

Этот социальный проект успешно действует с 2011­го и должен был закончиться в 2015 году. Однако рассматривается возможность продления этой программы до 2020 года.

Так что же ждет молодую российскую семью с 2016 года, на какую помощь можно рассчитывать? Читать далее 2016 – Год семьи. Молодые семьи -­ доступное жилье.